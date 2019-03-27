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PAÜ’de sessiz kitap okuma etkinliği yapıldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması adına bu yıl üçüncüsü düzenlenen sessiz kitap okuma etkinliği, PAÜ Rektörlüğü önünde gerçekleştirildi.

27 Mart 2019 Çarşamba 19:55
PAÜ’de sessiz kitap okuma etkinliği yapıldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması adına bu yıl üçüncüsü düzenlenen sessiz kitap okuma etkinliği, PAÜ Rektörlüğü önünde gerçekleştirildi.


2012 yılından bu yana Türk Kütüphaneciler Derneği’nin düzenlediği, her yıl Kütüphane Haftası’nda gerçekleştirilen ve bu yıl “Değişen Toplum Dönüşen Kütüphaneler” temasıyla gerçekleştirilen “81 İlde Kitap Okuyoruz” etkinliğine PAÜ bu yıl da katıldı. “Okumak Değiştirir” sloganı ile gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdinç Duru, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Özgür Volkan Yılmaz, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.


PAÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte geçen yıl ilk kez verilen “Kütüphane En’leri Ödülleri” bu yıl da sahiplerine verildi. PAÜ Kütüphanesi’nden en çok ödünç kitap alan ilk üç öğrenci Emre Ülker, Osman Tekelioğlu, Fatma Ceren Korkmaz ve en çok ödünç kitap alan ilk üçpersonelAysun Avcı, Nermin Toğlaoğlu vetörene katılamayan Emine Özbek Sert adına eşi Serkan Sert’e ödüllerini; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdinç Duruve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Özgür Volkan Yılmaz takdim etti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 19:55
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