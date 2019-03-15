PAÜ’de ‘Dünya Pi Günü’ etkinliği

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen Dünya Pi Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, öğrencilerle birlikte koştu, pi günü için hazırlanan oyunlara katıldı.

Matematikte ve farklı bilimlerde büyük önem taşıyan pi sayısını tanıtmak ve farkındalık sağlamak için her yıl 14 Mart’ta çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Pi Günü, her yıl olduğu gibi bu yılda PAÜ öğrencileri tarafından kutlandı.

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitim Anabilim Dalı 1. Sınıf öğrencilerinin gerçekleştirdiği etkinlikler “14 Mart Tıp ve Sağlık Koşusu” ile başladı. Yerleşke içinde yapılan koşuya PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Asuman Duatepe Paksu, öğretim elemanları ve öğrenciler Pi Günü formaları ile katıldı.

Koşunun ardından Eğitim Fakültesi Fuaye alanında düzenlenen Pi Günü sergisine geçildi. Sergiye, Rektör Bağ, Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdinç Duru, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Bilge Can ve Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Tuncel,Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Asuman Duatepe Paksu, öğretim elemanları ile öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Rektör Bağ, kurdela kesiminin ardından sergiyi gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Pi günü ile ilgili öğrencilerin hazırladığı oyunları inceleyen Rektör Bağ, öğrencilerle birlikte dart, twister ve diğer oyunları oynadı.

Etkinlik sonunda, Prof. Dr. Duru, pi günü etkinliğinde emeği geçen Arş. Gör. Dr. Aytuğ Özaltun Çelik başta olmak üzere öğrencilere teşekkür belgesi takdim etti.