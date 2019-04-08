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PAÜ’de “Borsa İstanbul Eğitim Semineri’ gerçekleştirildi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sermaye Piyasası Bölümü’nün düzenlediği “Borsa İstanbul Eğitim Semineri” katılımcılar ve öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

08 Nisan 2019 Pazartesi 12:45
PAÜ’de “Borsa İstanbul Eğitim Semineri’ gerçekleştirildi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sermaye Piyasası Bölümü’nün düzenlediği “Borsa İstanbul Eğitim Semineri” katılımcılar ve öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.


PAÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sermaye Piyasası Bölümü’nün düzenlediği ve Borsa İstanbul Türev Piyasalar Ürün Geliştirme Direktörlüğü Yöneticisi Kerem Aksoy ve Pazarlama ve Satış Direktörlüğü’nden Kıdemli Uzman Dr. A. Cevdet Bayhan’ın konuşmacı olduğu “Borsa İstanbul Eğitim Semineri” katılımcılar ve öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen seminere Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sami Gökhan Özkal, Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Dündar Kök ile birlikte akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.


Seminerin ilk oturumunda finansal okuryazarlığın önemiyle ilgili konuşmasına başlayan Bayhan, “Borsa İstanbul Piyasaları ve Sermaye Piyasası Ürünleri” başlıklı interaktif bir sunum gerçekleştirdi. Sermaye piyasalarının gelişimi ve Borsa İstanbul’un yapısı hakkında bilgiler veren Dr. Bayhan, pay piyasası ve borçlanma araçları piyasası ürünlerinin yapısını ve genel işleyiş tekniklerini öğrencilerle paylaştı.



Katılımcılara teşekkür belgesi takdim edildi


Seminerin ikinci oturumunda ise, ‘Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’ (VİOP) kapsamında bulunan Türev ürünlerin yapısı ve işleyişine değinen konuşmacı Aksoy, türev ürün kullanımının küresel ekonomide risk yönetimi için çok önemli olduğunu vurguladı. Devamında öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Aksoy, geleceğe yönelik kariyer planlaması ve iş başvuruları hakkında öğrencilere bilgiler verdi.


Seminerin sonunda, Özkal ve Kök tarafından konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 12:45
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