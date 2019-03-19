0553 313 94 23

PAÜ Kickboks Takımı 6 madalya ile döndü

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Antalya’da gerçekleştirilen Üniversitelerarası Kickboks Şampiyonası’ndan PAÜ Kickboks Takımı 6 madalya ile döndü.

19 Mart 2019 Salı 16:43
PAÜ Kickboks Takımı 6 madalya ile döndü

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Antalya’da gerçekleştirilen Üniversitelerarası Kickboks Şampiyonası’ndan PAÜ Kickboks Takımı 6 madalya ile döndü.


89 üniversiteden 900 sporcunun katıldığı turnuvada 9 puan toplayarak dokuzuncu olan PAÜ Kickboks Takımı, çeşitli dallarda dereceye giren sporcuların kazandığı 6 madalya ile PAÜ’nün gurur kaynağı oldu. PAÜ Kickboks Takımı sporcusu İbrahim Alperen Aydın, göstermiş olduğu başarı ve elde ettiği derece ile 2019 Temmuz ayında yapılacak olan Üniversitelerarası Avrupa Kickboks Şampiyonası’nda Türkiye’yi ve Pamukkale Üniversitesini temsil etmeye hak kazandı. Antrenörlüğünü PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Gönülateş’in üstlendiği PAÜ Kickboks Takımı’nın dereceye giren sporcuları ve dereceleri ise şu şekilde kaydedildi:


"Runida Stochi 55 kiloda (Point) Türkiye üçüncüsü, Yusuf Asker Karabulut 57 kiloda (K1) Türkiye üçüncüsü, İbrahim Alperen Aydın 63 kiloda (KickLight) Türkiye üçüncüsü, Kaan Öz 84 Kiloda (KickLight) Türkiye üçüncüsü,Abdurrahman Karabel 89 kiloda (Point) Türkiye üçüncüsü, Yusuf Gökbağ 94 kiloda(Point) Türkiye üçüncüsü oldu."


Gönülateş elde edilen başarılı sonuçlar hakkında yaptığı açıklamada dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını dilerken desteklerinden dolayı PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ başta olmak üzere, tüm üniversite yönetimine ve PAÜ Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığına teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:43
  1. bilim
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin Kocaeli mitingi
    1. AK Parti'nin Kocaeli mitingi
    2. Vali Günaydın “Muhtarlarımız..
    3. Kahramanmaraş'ta "Milli İdare Meydanı"..
    4. "Hamas İsrail'in kışkırtmaları..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye..
    6. Türk sinemasının unutulmaz müzikleri..
    7. Hüseyin Avni Sipahi 18 Mart zaferini..
    8. Hırsızlık zanlıları tutuklandı
    9. Kayseri'de elektrik akımına kapılan..
    10. "Cumhur İttifakı, büyük Türkiye..
    11. UniworldCup 2019’un fikstür çekimi..
    12. "Yılbaşından bu yana 61 sadece ikna..
    13. Serbest piyasada altın fiyatları
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman’a..
    15. Nevşehir’de asfaltlı yollara konfor..
    16. "Türkiye'de faizleri, enflasyonu tek..
    17. "İş insanları olarak istihdam..
    18. Kapadokya Havalimanı Şubat ayında 25..
    19. Seçen, AK Parti Belediye Başkan adayı..
    20. Erdoğan: "DEAŞ'ından PKK'sına..
    21. Ufka yolculuk 7 sınavı tamamlandı
    22. Motor çalıntı, plaka sahte çıktı
    23. Üniversitelilerden yaşlılara karanfil
    24. Fas Meclis Başkanı'ndan İSİPAB sonuç..
    25. Arnavutluk-Türkiye maçına Alman hakem
    26. Aydın çiftçisi kendisini Ankara’da..
    27. UEFA'dan Türk hakemlere görev
    28. Boksör Ferhat İncekaya Türkiye 2.’si..
    29. İyi Parti adayı Ekinci’den tepki
    30. 7. Ulusal Resim Yarışması'na..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı