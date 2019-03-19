Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Antalya’da gerçekleştirilen Üniversitelerarası Kickboks Şampiyonası’ndan PAÜ Kickboks Takımı 6 madalya ile döndü.

89 üniversiteden 900 sporcunun katıldığı turnuvada 9 puan toplayarak dokuzuncu olan PAÜ Kickboks Takımı, çeşitli dallarda dereceye giren sporcuların kazandığı 6 madalya ile PAÜ’nün gurur kaynağı oldu. PAÜ Kickboks Takımı sporcusu İbrahim Alperen Aydın, göstermiş olduğu başarı ve elde ettiği derece ile 2019 Temmuz ayında yapılacak olan Üniversitelerarası Avrupa Kickboks Şampiyonası’nda Türkiye’yi ve Pamukkale Üniversitesini temsil etmeye hak kazandı. Antrenörlüğünü PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Gönülateş’in üstlendiği PAÜ Kickboks Takımı’nın dereceye giren sporcuları ve dereceleri ise şu şekilde kaydedildi:

"Runida Stochi 55 kiloda (Point) Türkiye üçüncüsü, Yusuf Asker Karabulut 57 kiloda (K1) Türkiye üçüncüsü, İbrahim Alperen Aydın 63 kiloda (KickLight) Türkiye üçüncüsü, Kaan Öz 84 Kiloda (KickLight) Türkiye üçüncüsü,Abdurrahman Karabel 89 kiloda (Point) Türkiye üçüncüsü, Yusuf Gökbağ 94 kiloda(Point) Türkiye üçüncüsü oldu."

Gönülateş elde edilen başarılı sonuçlar hakkında yaptığı açıklamada dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını dilerken desteklerinden dolayı PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ başta olmak üzere, tüm üniversite yönetimine ve PAÜ Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığına teşekkür etti.