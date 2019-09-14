PAÜ“II.Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu” başladı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ile Eğitim Kültür ve Birliktelik Derneği’nin işbirliğinde düzenlenen “II. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu”nun açılışı Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

PAÜ ile Eğitim Kültür ve Birliktelik Derneği’nin işbirliğinin yanı sıra Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi, Denizli Ticaret Odası, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleri ve 8 farklı ülkeden 240 akademisyenin katılımı ile düzenlenen “II. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu”nun Eğitim Fakültesi Engin Aksel Konferans Salonu’nda yapıldı.

Açılış öncesi Eğitim Fakültesi fuaye alanında Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından sempozyuma özel hazırlanan “Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Eğitim” temalı serginin açılışı gerçekleştirildi. Düzenlenen açılış programına PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Can akademik personel ve idareciler katıldı.

“Kültürel programları kurumumuzda yoğun bir şekilde devam edecek”

Sempozyumun açılış konuşmasını, sempozyum başkanı olarak Rektör Bağ yaptı. Rektör Bağ, katılımcılara ve toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti. Prof. Dr. Hüseyin Bağ yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bu program 2019-2020 akademik yılının ilk programı. Yıl boyunca da hem akademik personelimizin hem de öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kültürel programları kurumumuzda yoğun bir şekilde devam edecek. Sempozyumun farklı kültürlerarası etkileşim ve işbirliğine katkı sağlamasını umuyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

“Bu çınarın kıymetini bilip, köklerine inelim”

Açılış konuşmalarının ardından, sempozyumun davetli konuşmacısı olan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz, “Türk, Türkçe ve Türk Dili Sözcüklerinin Dünü ve Bugünü Üzerine” adlı konuşmasını gerçekleştirdi. Prof. Dr. Alyılmaz “Türk; Karluk, Oğuz, Kıpçak bütün Türk boy ve topluluklarını kapsar. Türkçe; Karluk, Oğuz, Kıpçak Bütün Türk boy ve topluluklarının dillerini kapsar. Türk milleti kökleri mazide, gövdesi halde, dalları ve yaprakları istikbalde olan bir çınara benzer. Bu çınarın kıymetini bilip, köklerine inelim. Tüm bunları öğrenirsek daha güçlü olur ve dünün devletçiklerinin oyunlarına gelmeyiz” diye konuştu.

“Sempozyum 6 oturumda üç gün sürecek”

Ayrıca sempozyum kapsamında yurt içi ve yurt dışı katılımcılarla Türk kültürü ve edebiyatı alanında düzenlenen oturumda: Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Alyılmaz, Macaristan PzmnyPéter Katolik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eva Csaki, Bosna Hersek Eğitim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alena atovi, Litvanya Vilnius Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Galina Miskiniene ve Polonya Varşova Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kamila Stanek sunumlarını gerçekleştirdi.

II. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, çeşitli konulardaki 140 adet sunum ile toplam 6 oturumda üç gün boyunca devam edecek.