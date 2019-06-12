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PAÜ eğitimin gelişmesi adına önemli bir iş birliğine gitti

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim ve öğretim hizmetlerinin niteliğini arttırılması ve öğretmen yeterlilikleri uygulamalı eğitim faaliyetleri ile arttırılması adına taraflar arasında koordinasyon sağlanması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:45
PAÜ eğitimin gelişmesi adına önemli bir iş birliğine gitti

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim ve öğretim hizmetlerinin niteliğini arttırılması ve öğretmen yeterlilikleri uygulamalı eğitim faaliyetleri ile arttırılması adına taraflar arasında koordinasyon sağlanması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.


Denizli Valiliğinde gerçekleştirilen imza törenine, Vali Hasan Karahan ve PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ başta olmak üzere Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdinç Duru, Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Prof. Dr. Osman Çiftçi, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı, PAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Can, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz katıldı.


İmzalanan protokol kapsamında 2023 eğitim vizyonunda Pamukkale Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitimde işbirliği yaparak resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kademelerindeki öğrencilere milli, manevi, ahlaki, insani, mesleki ve kültürel değerlerimizin kazandırılması amaçlanıyor. Protokol kapsamında ayrıca akademisyenlerin ve öğretmenlerin karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunması, öğretmenlerin mesleki ve akademik gelişimlerine katkı verilmesi, fakülte öğrencilerinin öğretmenlik uygulamalarına katkı verilmesi, eğitim ve öğretimde ortak aklın verilerinden yararlanılması amaçlandığı aktarıldı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:45
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