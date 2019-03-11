PAÜ doktora öğrencisinin tezi birincilik ödülü aldı Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı’nda Fatma Uğuz Selçuk tarafından yürütülen doktora tezi, “Bir Fikrim Var” yarışmasında birincilik ödülü aldı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı’nda Fatma Uğuz Selçuk tarafından yürütülen doktora tezi, “Bir Fikrim Var” yarışmasında birincilik ödülü aldı.

PAÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programında yürütülen, danışmanlığını Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (FTRYO) Müdürü Prof. Dr. Ummuhan Baş Aslan’ın yapmış olduğu Fatma Uğuz Selçuk’un “Kas-iskelet Sistemi Sağlığı İçin Akıllı Telefon Mobil Uygulamanın Geliştirilmesi” başlıklı doktora tezi İstanbul’da gerçekleşen Spor Travmatolojisi ve Rehabilitasyonu Kongresi bünyesinde yapılan ‘Bir Fikrim Var’ yarışmasında birincilik ödülü aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.