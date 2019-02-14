Patronunun odasında intihar etti Bursa’nın İnegöl ilçesinde, patronunun odasında silahla kendini vuran şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, patronunun odasında silahla kendini vuran şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Olay sabah saatlerinde Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 24. Sokak’ta bulunan bir mobilya firmasında meydana geldi. Sabah işe gelen pazarlama sorumlusu Murat S, iddiaya göre, eline aldığı silahla patronunun odasına gitti. Sanatçı, yanındaki silahla odanın içerisinde kafasına bir el ateş etti. Firmada bulunan diğer işçiler, silah sesi üzerine odaya girdiklerinde, Murat S’yi kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ağır yaralı şahıs Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Murat S, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Murat S’nin eşi hayat arkadaşının ölüm haberini duyunca sinir krizi geçirdi. Genç kadını arkadaşları ve ailesi teskin etmeye çalıştı. Olay sonrası polis ekipleri iş yerinde incelemelerde bulundu. Emniyet ekipleri intiharın sebebini araştırıyor. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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