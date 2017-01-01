Patronlar da ucuz konut üretmek istiyor

İstanbul’daki konutlarda metrekare satış ortalamasının 5 bin lira sınırına dayanınca düşük gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayali de imkânsız oldu. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde yükselen konut fiyatlarının makul seviyelere çekilmesinin arsa maliyetlerin düşmesine bağlı olduğunu vurgulayan inşaat şirketlerinin patronları zaman zaman ucuz konut seferberliğine katkı sağlayabilecekleri mesajını veriyor.

l Özyurtlar Holding YKB Tamer Özyurt: ’’Beklentileri ne derece yukarı taşırsanız maliyetler de o derecede artıyor. Ancak metrekaresi 4 bin 500 – 5 bin liraya konut satmak kolay değil. Artık herkes gerçekçi düşünmeli. Konuta ihtiyacı olanların büyük bir kısmının aylık geliri 2 bin 500 – 3 bin lira düzeyinde. Satın alma gücü ortada iken, bu kesim için konutları metrekaresi 3 bin lira civarında satacak şekilde ilerlemek gerekiyor. Son 3 -4 yıldır A grubuna da hitap eden projeler üretsek de, vatandaşların uygun fiyatla konut edinmesi için her üretici elinden geleni yapmalıdır.

l Sur Yapı YKB Başkanı Altan Elmas: “Gayrimenkulde lükse talep azaldı, asıl talep ucuz konutlara. Artan arsa maliyetleri istemediğimiz bir şekilde sektörü talebin sınırlı olduğu piramidin üstüne doğru itiyor. Ancak talep aşağıda. Bunu dikkate almalıyız. Çok büyük evler yerine daha küçük evler yapılabilir. Ayrıca devlet tarafından yapılan ihalelerde de arsa payı yüzde 25’le sınırlandırılabilir. Aynı şekilde fiyatlara da bir sınır koyabilir.

l Tahincioğlu Holding YKB Özcan Tahincioğlu: Alt gelir grubuna yönelik ucuz konutlara olan ihtiyaç artıyor. O alana yönelmek istiyoruz ama arsa fiyatlarının yüksekliği buna engel oluyor. Bu konuda atılacak adımlara destek vermeye hazırız.

l Ortadoğu Grup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Gür: İstanbul gibi büyük şehirlerde metrekaresi uygun fiyattan satın alınabilir konutlar için yüksek talep var. Burada önemli olan arsa maliyetidir. İstanbul merkezinin dışında da olsa böyle bir hareketlilik gündeme gelirse destekleriz.

l Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu: Devlet arsa ağası konumunda. Özel sektör arsa olmadığı için üretim yapamıyor. Ucuz eve talep var, üretim yok. Devlet ve özel sektör bir araya gelmeli bir formül bulunmalı. Bu sorunu iki taraf da tek başına çözemez.

l Dap Holding YKB Ziya Yılmaz: Şehir genelinde Milli Emlak ya da vakıflara ait arsalar imara açılırsa yeni konutlar yapılır. TOKİ önderliğinde özel sektör bunu çok rahat yapar. İstanbul’da metrekaresi 4 bin lira altında ev üretilmeli. Ama sadece ucuz ev yapılacak diye şehri çirkinleştirmemeliyiz.