Patrik Mutafyan'ın naaşı saygı duruşu için katafalka konuldu

İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında vefat eden Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan'ın naaşı, cemaat üyelerinin son saygılarını göstermeleri için katafalka konuldu. Mutafyan'ın cenazesi Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nin orta kısmında hazırlanan katafalka yerleştirildi. Üzeri açık tabutun çevresinden geçen Ermeni vatandaşlar, saygı duruşunda bulunarak dua etti. Bazı kişiler de kilisede mum yaktı. Mesrob Mutafyan'ın cenazesi, yarın da 15.00-18.00 arasında katafalka konulacak. - Cenaze töreni 17 Mart'ta Mesrob Mutafyan'ı uğurlama töreni 17 Mart Pazar günü, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde saat 10.00'da dini tören esnasında gerçekleştirilecek. Cenaze töreni için Ermenistan'dan, Lübnan'dan, Kudüs'ten, Vatikan'dan kilise temsilcileri gelecek. Türkiye'deki kiliselerin temsilcilerinin yanı sıra yabancı misyon temsilcilerinin de törende yer alması bekleniyor. Mutafyan'ın cenazesi, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda patriklik bölümüne defnedilecek. Türkiye Ermenileri'nin 84. Patriği Mesrob Mutafyan, 8 Mart'ta sekiz yıldır tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde vefat etmişti.

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