  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Patrick van Aanholt kimdir? Patrick van Aanholt yaşı kaç? Patrick van Aanholt nerede oynadı?
Biyografi

Patrick van Aanholt kimdir? Patrick van Aanholt yaşı kaç? Patrick van Aanholt nerede oynadı?

Galatasaray transfer haberleri son dakika: Galatasaray, Premier Lig'de Crystal Palace top koşturan sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt'a 3 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi. Patrick van Aanholt’ın Galatasaray’a transferde adı geçmesinden sonra Patrick van Aanholt’ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Patrick van Aanholt kimdir? Patrick van Aanholt nerelidir? Patrick van Aanholt yaşı kaç? Patrick van Aanholt hangi takımlarda oynadı?

Yeniakit Publisher
2021-03-23 16:19:00 - 2021-03-23 16:20:42
Patrick van Aanholt kimdir? Patrick van Aanholt yaşı kaç? Patrick van Aanholt nerede oynadı?

Galatasaray transfer haberleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Galatasaray’ın Crystal Palace'tan sezon sonu ayrılacak Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt için 3 yıllık sözleşme teklif ettiğini ve görüşmelerin sürdüğü iddia edilmesinden sonra Patrick van Aanholt kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Patrick van Aanholt kimdir? Patrick van Aanholt yaşı kaç?

Patrick van Aanholt kimdir?

Patrick van Aanholt 29 Ağustos 1990 tarihinde Hollanda’da dünyaya geldi. Chelsea altyapısında uzun süre oynayan ve sonrasında 3 sezon Sunderland'de, 10,50 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği Crystal Palace'da da 4 sezon görev yapan Hollandalı, milli takım kadrosuna da son dönemde çağrılıyor. Fiziği ve tekniğiyle öne çıkan Van Aanholt, Crystal Palace'da 130 maça çıktı ve 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CNN Türk'te kavga! Hulki Cevizoğlu: Ahmet Hakan PKK propagandasına izin veriyorsun
Medya

CNN Türk'te kavga! Hulki Cevizoğlu: Ahmet Hakan PKK propagandasına izin veriyorsun

CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Altan Tan'ın sözlerine tepki gösteren Hulki Cevizoğlu Ahmet Hakan'a "PKK propagandası yapı..
FETÖ’den yeni sızma talimatı! İşte şimdiki hedefleri
Siyaset

FETÖ’den yeni sızma talimatı! İşte şimdiki hedefleri

Türkiye üzerindeki oyunlarından vazgeçmeyen FETÖ’den kripto üyelere yeniden örgütlenme ve devlet kurumları, siyasi partiler ile sivil toplum..
Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik dolar açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik dolar açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Merkez Bankası ve dolar kuruna yapılan saldırıya ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay