Patrick van Aanholt kimdir? Patrick van Aanholt yaşı kaç? Patrick van Aanholt nerede oynadı?

Galatasaray transfer haberleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Galatasaray’ın Crystal Palace'tan sezon sonu ayrılacak Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt için 3 yıllık sözleşme teklif ettiğini ve görüşmelerin sürdüğü iddia edilmesinden sonra Patrick van Aanholt kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Patrick van Aanholt kimdir? Patrick van Aanholt yaşı kaç?

Patrick van Aanholt kimdir?

Patrick van Aanholt 29 Ağustos 1990 tarihinde Hollanda’da dünyaya geldi. Chelsea altyapısında uzun süre oynayan ve sonrasında 3 sezon Sunderland'de, 10,50 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği Crystal Palace'da da 4 sezon görev yapan Hollandalı, milli takım kadrosuna da son dönemde çağrılıyor. Fiziği ve tekniğiyle öne çıkan Van Aanholt, Crystal Palace'da 130 maça çıktı ve 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.