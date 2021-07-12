Patrick van Aanholt kimdir? Patrick van Aanholt nereli? Patrick van Aanholt nerede oynuyor?

Patrick John Miguel van Aanholt 29 Ağustos 1990 tarihinde Hertogenbosch da doğdu.u Hollandalı millî futbolcudur. Van Aanholt, Hollanda’nın Euro 2020’deki 4 maçına da ilk onbirde başladı. PSV altyapısından yetişmiş olan Patrick van Aanholt, cCelsea'li sol bek oyuncusu, bu sezonun ilk yarısında kiralık oynadığı Coventry City'de oldukça başarılı bir performans sergiledi ve Chelsea tarafından aralık ayında geri çağırılmıştı. Patrick Van Aanholt, geçen sezon Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giydi, 22 maçta 1 asistlik performans sergiledi. Transfermarkt’te yer alan bilgilere göre Patrick van Aanholt transfer geçmişi şöyle: