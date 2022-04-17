Patrick Bevin kimdir, nereli kaç yaşında? Patrick Bevin hayatı!

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 7. etabını kazanarak genel klasman liderliğine yükselen Yeni Zelandalı Patrick Bevin’in kim olduğu, kariyeri merak ediliyor.

Patrick Bevin kimdir?

Patrick "Paddy" Bevin (15 Şubat 1991 doğumlu) şu anda UCI WorldTeam İsrail–Premier Tech için yarışan Yeni Zelandalı profesyonel bir yol yarışı bisikletçisidir. Bevin, Taupō'da büyüdü. 2014 yılında Avantidrome, BikeNZ'in Yüksek Performans ekibiyle antrenman yapmak için açıldığında Cambridge'e taşındı. 2009 yılında Bevin, Yeni Zelanda Bici Vida takımı için yarıştı. Bu süre zarfında, 2009 Southland Turu'nda iki etap zaferi ve Okyanusya Bisiklet Şampiyonası yol yarışında zafer kazandı. Yılın Bisiklet Yeni Zelanda Genç Yol Bisikletçisi oldu.

Bevin daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı ve kısa bir süre için Rubicon–Orbea geliştirme ekibi için yarıştı, önemli bir başarı elde etti ve Amerikan Kıtası düzeyinde bir ekip olan Bissell tarafından fark edildi. Bevin, 2013 sezonunun sonunda takım sona erene kadar Bissell için yarıştı. Bu süre zarfında, 2012 Bucks County Classic'te birkaç kriter yarışı ve zafer kazandı. 2014 sezonu boyunca Avustralya takımı Search2retain–Health.com.au için yarıştı, National Capital Tour'u kazandı ve 2015 için Avanti Racing Team ile sözleşme imzaladı. 2014'te Yeni Zelanda milli takımı için de yarıştı. Takım 2014 An Post Rás'ta iki etap ve puan yarışmasını kazandı ve kısaca genel klasmanı yönetti.

2015'te şimdi Avanti'ye binen Bevin, Yeni Zelanda Ulusal Zamana Karşı Şampiyonasında üçüncü ve Yeni Zelanda Ulusal Yol Yarışı Şampiyonasında altıncı oldu. Ağustos 2015'te, Bevin'in Cannondale için UCI Dünya Turu'nda binmek üzere iki yıllık bir sözleşme imzaladığı açıklandı ve Jonathan Vaughters onu "her şeye sahip gibi görünen bir binici" olarak nitelendirdi.

2016 Vuelta a España start listesinde yer aldı. Haziran 2017'de, 2017 Tour de France'ın başlangıç ​​listesinde yer aldı. Ağustos 2020'de Bevin'in iki yıllık sözleşmeyle 2021 sezonundan İsrail Start-Up Nation'a katılacağı açıklandı.