Patpatlara izin yok Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu yöresinde tarım alanında kullanılmak üzere imal edilmesine rağmen Ordu yöresinde insan taşımacılığında da kullanılan patpat aracının sadece yük taşımacılığında kullanılacağını söyledi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu yöresinde tarım alanında kullanılmak üzere imal edilmesine rağmen Ordu yöresinde insan taşımacılığında da kullanılan patpat aracının sadece yük taşımacılığında kullanılacağını söyledi.

Patpat araçlarının sık sık karayoluna çıkarak trafik kazalarına sebebiyet verdiğine dikkat çeken Vali Yavuz, patpatların insan taşımacılığı yaparak karayoluna çıkışlarına izin vermeyeceklerini belirtti. Geçen hafta yapılan denetimlerde karayoluna çıkarak insan taşımacılığı yapan 51 patpat aracına 6 bin lira ceza uygulandığını vurgulayan Vali Yavuz, “Patpat denilen tarım araçları konusunda güvenlik birimlerimize talimat verdim. Patpatlarda kesinlikle insan taşınmayacak. Sadece yük taşımacılığında kullanılacak. Trafik kazalarına bağlı ölümlerin azaltılması noktasında buna mecburuz” dedi.

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