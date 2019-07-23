Patpat devrildi: 1 ölü
Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.23 Temmuz 2019 Salı 08:45
Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Yiğitler Mahallesi Tepeköy mevkisinde meydana geldi. Tarım aracı olarak tabir edilen patpatı yolda kullanan sürücü Veysel Bulat bir anda patpatın kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kazada Veysel Bulat yaralanırken yanında bulunan Ayşe Bulat (52) ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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