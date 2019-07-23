Patpat devrildi: 1 ölü Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Yiğitler Mahallesi Tepeköy mevkisinde meydana geldi. Tarım aracı olarak tabir edilen patpatı yolda kullanan sürücü Veysel Bulat bir anda patpatın kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kazada Veysel Bulat yaralanırken yanında bulunan Ayşe Bulat (52) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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