0553 313 94 23

Patoz makinaları hala kullanılıyor

Kütahya’nın Çavdarhisar, Aslanapa, Dumlupınar ve Altıntaş ilçelerinde bir zamanlar çiftçinin yoğun bir şekilde kullandığı patoz makinaları, yerini modern biçerdöverlere bırakırken bazı köylerde kullanılmaya devam ediyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:41
Patoz makinaları hala kullanılıyor

Kütahya’nın Çavdarhisar, Aslanapa, Dumlupınar ve Altıntaş ilçelerinde bir zamanlar çiftçinin yoğun bir şekilde kullandığı patoz makinaları, yerini modern biçerdöverlere bırakırken bazı köylerde kullanılmaya devam ediyor.


Tarımda efsane olan patoz, diğer adıyla savrum makinaları emekliye ayrılıyor. Çiftçinin buğday, arpa ve nohut hasadı Patoz makinaları, harman zamanı artık sadece biçerdöverlerin giremediği dağ köylerinde kullanılıyor.


Aslanapa ilçesi Örenköy’de çiftçilik yapan Ahmet Berber, yaptığı açıklamada, ’’Eski klasik patoz makinalarının yerini artık modern biçerdöverler aldı. Köylerde kullanımı her geçen yıl yaygınlaşan biçerdöverler, aynı anda hem saman yapıyor hem de daneleri depoluyor. Böylece çiftçi zaman, iş ve maliyet kaybından kurtuluyor. Önceden 25 dönüm bir buğday tarlasının hasadı 4-5 kişiyle bir haftada yapılırken, şimdi aynı hasat 3-4 saatte bitiriliyor. Artık her köyde 4-5 kişide olan bu biçerdöverlerle tüm köyün harmanı kaldırılıyor. Modern biçerdöverler çiftçinin bol bol saman yapmasını da sağlıyor. Klimalı olan yeni biçerdöverler hem daha kullanışlı hem de patoz makinalarındaki gibi can güvenliği sıkıntısı yok. Bazı biçerdöver sahipleri sadece saman karşılığı ücretsiz olarak köylünün ekinini biçerken, bazıları da farklı tarifelerle ekin biçiyor’’ diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru
    1. Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim ve..
    2. Mavi yakalı çalışanlar, dijitalleşmede..
    3. ASEV’de öğrenci sayısı 10 bini aştı
    4. ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin..
    5. Dünyanın tek yeraltı müzesi..
    6. GRAFİKLİ Eğlence programlarının..
    7. Yıllardır adil bir düzenleme..
    8. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    9. Başkan Kılıçtan “birebir” sosyal medya..
    10. Dur ihtarına uymayan kamyonetin..
    11. (Özel) Taksim’de İBB zabıtasından..
    12. Başkan Ergün’den futbolculara moral
    13. Ticaret’ten 360 derece tanıtım
    14. “Yıldızlara Safari Gözlem Şenliği" son..
    15. Pişkin hırsızlar vatandaşları döner..
    16. İzmir'de otomobil dereye düştü
    17. Depresyonla mücadele eden bir kişiye..
    18. Pıque'den Trabzonspor’a mesaj!
    19. Aslanapa’da asırlık ’halatla araba..
    20. Elazığ’da trafik kazası:1 ölü, 1 yaralı
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..