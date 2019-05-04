Patnos’ta silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı Ağrı’nın Patnos ilçesinin Özdemir köyünde kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı sonrası çıkan silahlı çatışmada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

Ağrı’nın Patnos ilçesinin Özdemir köyünde kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı sonrası çıkan silahlı çatışmada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özdemir köyünde ikamet eden Mehmet Hanifi (47), İsa (19), Nazim (24), Alaattin (63) Ünal kardeşler arasında yaşanan silahlı kavgada yaralanan 3 kardeşten Mehmet Hanifi Patnos Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan Nazim Ünal Patnos Devlet Hastanesi yoğun bakımında ,Alaattin Ünal’ın Ağrı Devlet Hastanesine gönderildiği, İsa Ünal’ın ise yine Patnos Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor.

Olay yeri olan Özdemir köyünde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili tahkikatin devam edildiği öğrenildi.

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