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Yemek Tarifleri Patlıcanlı pilav nasıl yapılır? Tam ölçülü patlıcanlı pilav tarifi
Yemek Tarifleri

Patlıcanlı pilav nasıl yapılır? Tam ölçülü patlıcanlı pilav tarifi

Patlıcanlı pilav için hangi malzemeler gerekli? İftar için patlıcanlı pilav hazırlamak isteyenler “Patlıcanlı pilav için hangi malzemeler gerekli?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, patlıcanlı pilav nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-04-11 14:52:00 -
Patlıcanlı pilav nasıl yapılır? Tam ölçülü patlıcanlı pilav tarifi

İftar sofraları için farklı bir pilav tarifi arayanlar ‘Patlıcanlı pilav olur mu?’ sorusuna cevap arıyor. İşte, patlıcanlı pilav tarifi…

Tam ölçülü patlıcanlı pilav tarifi

Malzemeler:

  • 2 adet patlıcan
  • 3 su bardağı sıcak su
  • 2 su bardağı pirinç
  • 1 adet soğan
  • 1 çay bardağı dolmalık fıstık
  • Sıvı yağ
  • Tereyağı

Patlıcanlı pilav nasıl yapılır?

Patlıcanları alacalı olarak soyup küp küp kesin.

Patlıcanları tuzlu suda yarım saat bekletin.

Sıvı yağı kızartma tenceresine alın ve havlu kağıtla iyice kuruttuğunuz patlıcanları kızartın.

Pilav tenceresine tereyağı alın.

Soğanları tereyağında kavurun.

Ardından dolmalık fıstıkları ilave edin.

Rendelediğiniz domates ve baharatları ekleyin.

Yıkadığınız pirinci tencereye ekleyin.

Patlıcan ve sıcak suyu ekleyip pilavı karıştırın.

Ocağın altını kısın, tencerenin kapağını kapatın.

Pilav piştikten sonra 15-20 dakika demlenmeye bırakın.

Afiyet olsun.

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