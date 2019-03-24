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"Patlıcanla oynadılar, domatesle biberle şimdi de dövizle oynamaya çalışıyorlar"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay seçimler öncesinde bir kesimin dövizle ilgili oyunlar oynadığını ve bu kişilere hesap sorulacağını belirtti.

24 Mart 2019 Pazar 23:28
"Patlıcanla oynadılar, domatesle biberle şimdi de dövizle oynamaya çalışıyorlar"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye 31 Mart'a yaklaştıkça, Türkiye'nin her köşesinde sandıkları gümbür gümbür patlatacak şekilde yaklaştıkça birilerinin telaşlanmaya başladığını belirterek, "Patlıcanla oynadılar, domatesle biberle şimdi de dövizle oynamaya çalışıyorlar, onların da hesabını soracağız." dedi.

Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Burada vatandaşlara hitap eden Oktay, AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'daki mitingini hatırlatarak, "Türkiye'nin kalbi İstanbul'da atıyordu bir milyon 600 bin katılımcıyla. Ankara'daki, İstanbul'daki kalp atışı neyse Çekerek'teki o. Çekerek'te ne ise Ankara, İstanbul'da odur. Çekerek'i başka bir coşkulu, başka bir güzel gördüm. Çekerek 31 Mart'ı bitirmiş gibi gözüküyor. Çekerek, gelişme ve kalkınma vakti diyor. Bundan sonra Çekerek'i kalkındıracağımızı görüşeceğiz ve kalkındıracağız demiştik bu bir başlangıç." diye konuştu.

"Türkiye 31 Mart'a yaklaştıkça, Türkiye'nin her köşesinde gümbür gümbür patlatacak şekilde yaklaştıkça telaşlanmaya başladılar." diyen Oktay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Patlıcanla oynadılar, domatesle biberle şimdi de dövizle oynamaya çalışıyorlar, onların da hesabını soracağız. 31 Mart’tan sonra Çekerek’in önünde, Yozgat'ın önünde kimse duramayacak. Yozgat tüm ilçeleriyle bambaşka bir güne uyanacak. Birlikte el ele yürüyeceğiz. Bizim derdimiz makam mevki pozisyon derdi olmadı. Makam mevki pozisyon derdi olanların bizimle işi yoktur."

Oktay, Yeni Zelanda ziyaretini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Yeni Zelanda'daydık, 20 saat uçakla gittik. 10 saat fark var, burada gece orada gündüz; burada kış orada yaz. Bu kadar fark olan bir ülkede Türkiye oradaydı en ufak bir sıkıntıda, hiçbir beklentisi olmadan, hiçbir çıkarı olmadın, hiçbir şey düşünmeden, o, bu şu, öbürü ne der diye umurunda bile olmadan, kardeşlerinin yanında oldu, Müslümanların yanında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanında oldu. 31 Mart'ta patlatacağız sandıkları, 1 Nisan'dan itibaren yine hep birlikte olacağız."

Çekereklilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Oktay, "Seçime 6 günümüz kaldı. Sizlerden istirhamım şu 6 gün boyunca Çekerek'te adım atmadığımız, kapısını çalmadığımız, elini sıkmadığımız kardeşimiz, hiçbir hane kalmasın. Çekerek'e yüzde 50-60'lar değil yüzde 70'ler ve üzeri yakışır." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 23:28
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  4. Çekerek
  5. Yozgat

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