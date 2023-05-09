Patlıcanın sapını sakın atmayın: Basura son! Dakika içerinside veriyor! Okuyan hemen kullanmaya başladı!

Baharla birlikte vakalar arttı! Baharla birlikte vakalar arttı! Doğa her bitkisinde insanlığa faydalı bir iksir de veriyor.

İşte bunlardan biri de patlıcanın sapı...

10 adet kemer patlıcanının yeşil sap kısmını 10 bardak su ile kaynatıp,

Bu sudan sabah akşam bir bardak için

Beşinci gün sonunda basur diye bir derdiniz kalmayacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlaçla tedavisi yok denilen bu hastalığın çaresini patlıcanın sapında bulanların sayısı ise yadsınamayacak kadar fazla.

Patlıcan sapının sağlık açısından faydaları bulunur. İçeriğindeki vitamin ve mineraller hastalıklara karşı korumada etkilidir. A, B1, B2 ve C vitaminlerini barındıran patlıcan sapı, hemoroid, cilt ve saç sağlığı gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur ve bağışıklık sistemimizi güçlendirir.