Patlıcan musakka tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Yapımı da oldukça kolay Patlıcan Musakka tarifi
Patlıcan musakka tarifi
Yapımı için malzemeler
- 250 gram kıyma
- 4 adet patlıcan
- 1 adet soğan
- 3 adet sivri biber
- 1 adet domates
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Kimyon
- Pul biber
- Karabiber
- Tuz
Patlıcan musakka tarifi nasıl yapılır?
Patlıcanları alacalı olacak şekilde soyun ve yuvarlak dilimleyin. Ardından patlıcanların kararmasını önlemek için 30 dakika kadar tuzlu suda bekletin. Tuzlu sudan çıkardığını patlıcanları iyice kurulayın ve yağda kızartın. Fazla yağını çekmesi için de havlu kağıt üzerine koyun. Yağı ve kıymayı bir tavaya alın ve güzelce kavurun. Daha sonra üzerine yemeklik doğranmış soğanı, rendelenmiş domates, salça, biber ve sarımsağı ekleyin. Daha sonra domates suyunu çekince 1 çay bardağı sıcak su ilave edin ve suyunu çekene pişirin. Fırın tepsisinin tabanına patlıcanları dizin, üzerine kıymalı harcı yayın. Yemeğinizi önceden 180 derecede ısıtılmış fırına verin ve 15 dakika kadar pişirin. Dilerseniz pilav ve yoğurt eşliğinde servis edebilirsiniz.Afiyet olsun.