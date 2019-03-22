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Patlıcan 9 liradan alıcısını bekliyor

Bilecik’te pazar tezgahlarında fiyatı ile adete el yakan patlıcan, kilosu 9 TL’den alıcı bekliyor.

22 Mart 2019 Cuma 11:33
Patlıcan 9 liradan alıcısını bekliyor

Bilecik’te pazar tezgahlarında fiyatı ile adete el yakan patlıcan, kilosu 9 TL’den alıcı bekliyor.


Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi’nde kurulan Kapalı Pazar’daki tezgahlarda patlıcanı gören vatandaşların yüzü gülerken, fiyatı ise el yakıyor. Kilosunun 9 lira olması sebebi ile istedikleri satış gerçekleştiremeyen tezgah sahipleri ve alıcılar mutsuz.


Konu hakkında açıklama yapan satıcı Metin Önder, “Patlıcan şuan 9 lira, yerinde de 7 lira oluyor, hatta fiyatına 12 TL bile diyebiliriz yakında. İnşallah Mart’tan sonra fiyatlarının düşmesini bekliyoruz. Patlıcanlar bozulacak diye tezgahlara koyamıyoruz. Satış da yapamıyoruz zaten. İnsanlar 9 lira verip almıyorlar” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:33
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