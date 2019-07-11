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Patlayan trafo alev aldı

Şanlıurfa’da patlayan trafo alev alarak yandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:08
Patlayan trafo alev aldı

Şanlıurfa’da patlayan trafo alev alarak yandı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın cep telefonuyla kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre olay,Şanlıurfa’nın merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesinde yaşandı.İddiaya göre mahalleye elektrik veren trafoda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Kısa süre sonra ikinci defa patlayan trafo alev alarak yanmaya başladı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, trafoda elektrik olabileceği ihtimaline karşı yangına bir süre müdahale edemedi. Ekiplerin elektrik hattını kesmesinin ardından yangına müdahale edilerek söndürüldü.Trafonun yanma anı ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Patlama nedeniyle kimse zarar görmezken mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:08
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