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Patlayan su borusu onarılmayı bekliyor

Sinop’un Korucuk mevkisinde yolun altında patlayan su borusu su kaybına neden oluyor.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:03
Patlayan su borusu onarılmayı bekliyor

Sinop’un Korucuk mevkisinde yolun altında patlayan su borusu su kaybına neden oluyor.


Patlayan su borusu yetkililer tarafından onarılmayı bekliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, “Şimdi orası bilgimiz dahilinde olan bir yer. Karayolları geçişi yapılırken oradaki bir boruda zedelenme olmuş. Karayollarıyla beraber görüşmelerimiz devam ediyor. En son görüştüğümüzde buradaki şube şefimiz bölgeye gidip konuyu bölge müdürlüğü personeliyle görüşecekti. Görüşme nedeni şu: Bu aynı zamanda yola da sıkıntı oluşturuyor. Bize de sıkıntıya neden oluyor. Bunun tamir edilebilmesi için o yolun yarılması gerekiyor. Karayolları da haklı olarak diyor ki ’benim yolum yarılmasın’. Ancak yarılmayınca da bu iş olmuyor maalesef. Karayolları bize orada izin verdiği zaman biz o tamiratı yapacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:03
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