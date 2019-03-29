Patlayan su borusu köprü üzerini göle çevirdi Samsun’da patlayan su borusu köprü üzerindeki yolu adeta göle çevirdi.

Samsun’da patlayan su borusu köprü üzerindeki yolu adeta göle çevirdi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı Kürtün Köprüsü üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patlayan su borusu adeta köprü üzerini göle çevirdi. Sabah evlerinden işe giden Samsunlular araçları ile köprü üzerinden geçerken güçlük yaşadılar. Polis, kazalara sebep olmamak için önlem aldı.

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