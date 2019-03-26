Patlayan borudaki su metrelerce yükseğe fışkırdı Şanlıurfa’da şehir şebekesine ait su borusu patladı.

Şanlıurfa’da şehir şebekesine ait su borusu patladı. Basınç nedeniyle su yaklaşık 15 metre yükseğe fışkırdı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Mehmetçik kırsal Mahallesi yakınlarında şehir şebekesine ait su borusu patladı. Bilinmeyen bir nedenle patlayan borudaki su tazyikle yaklaşık 15 metre yükseğe fışkırdı. Suyun asfaltı yerinden söküp fışkırdığı o anlar, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Bölgeye giden ekiplerin boruyu tamir etmek için çalışma başlattıkları belirtildi.

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