Patlama sonrası flaş karar! İran 3 ülkedeki büyükelçilerini çağırdı!

İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'nın (IRNA) haberine göre, biri gazeteci 24 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından İran yönetimi İngiltere, Hollanda ve Danimarka'nın ülkede görevli büyükelçilerini toplantıya çağırdı.

Saldırıyı, Suudi Arabistan bağlantılı 'Ahvaz Arap Demokratik Hareketi' üstlenmişti.

Haberde İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi'nin "Bu grupların Avrupa'da terör saldırısı düzenlememiş olması nedeniyle Avrupa Birliği tarafından terör örgütü listesine alınmamış olması kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan İran Silahlı Kuvvetleri sözcüsü Abdulfazıl Şikarçi, terör saldırısını gerçekleştiren militanların ABD ve İsrail'le bağlantılı olduğunu dile getirmişti. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise, saldırının organize edilmesinden 'bölgesel terör sponsorları ve onların ABD'li efendileri'ni suçlamıştı.