Patlama sesleri duyuluyor! Kocaeli'de lojistik deposu alevlere teslim oldu Kocaeli'de bulunan bir lojistik depoda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına çok sayıda ekip müdahalede bulunurken, depodan zaman zaman patlama sesleri geldiği bildirildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir lojistik depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde çevresinde fabrikalar bulunan bir lojistik depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Patlama sesleri geliyor Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem alan itfaiye ekipleri, zaman zaman patlama sesleri de duyulan yangına güçlükle müdahalede bulunuyor.

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