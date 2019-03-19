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Patlak tekerle polisten kaçmaya çalıştılar

Adana'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan iki şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı ve gözaltına alındı

19 Mart 2019 Salı 01:45
Patlak tekerle polisten kaçmaya çalıştılar

ADANA (AA) - Adana'da devriye görevi yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan iki şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi ara sokaklarında devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 FCD 75 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen otomobil durmayınca, ana arterler ve bağlantılı yollarda polis tarafından önlem alındı.

Kıyıboyu Caddesi'ne girerek kaçışlarını sürdüren şüpheliler, kaldırıma çarparak tekerini patlattıkları otomobille bir süre daha kaçmaya devam etti.

Polis ekipleri, Yeşiloba Mahallesi girişinde yolu trafiğe kapatarak otomobili durdurdu.

Araçtan indirilen iki şüpheli, kelepçe takılarak gözaltına alındı. Otomobilde arama yapan ekipler, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Gazetecilerin neden kaçtıklarını sormaları üzerine "Hangi kanalda çıkacağız" diyen şüpheliler, incelemenin ardından polis merkezine götürüldü.



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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 01:45
  1. Adana
  2. kovalamaca
  3. Seyhan

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