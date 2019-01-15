0553 313 94 23

"Patikondular" sahiplerine teslim edildi

"Yarını Aydınlat Gençlik Ekibi", sokakta yaşayan hayvanların soğuktan korunması için hazırladıkları "Patikondu" adı verilen kedi evlerininin dağıtımını yaptı

15 Ocak 2019 Salı 16:34
"Patikondular" sahiplerine teslim edildi

İSTANBUL (AA) - Kendilerini "Yarını Aydınlat Gençlik Ekibi" olarak adlandıran bir grup, sokak hayvanlarının soğuk havalardan korunmaları ve sağlıklı bir hayat sürmeleri için hazırladıkları "Patikondu" adı verilen kedi evlerini dağıttı.

Gönüllüler, sokak hayvanlarının soğuk havalardan korunmaları ve sağlıklı bir hayat sürmeleri için hazırladıkları ''Patikondu'' adı verilen kedi evlerinin dağıtımını İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yaptı.

Gönüllülerden Volkan Usanmaz, sokak hayvanlarına yönelik böyle bir çalışmayı yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kış aylarında sokak hayvanlarının her zamankinden daha fazla korunmaya muhtaç olduğuna vurgu yapan Usanmaz, "Minik dostlarımız, sokak hayvanlarının soğuk iklim şartlarından etkilenmemeleri ve kış aylarını daha sıcak bir ortamda geçirmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Bu kedi evlerini söz konusu mahallelerdeki hayvan dostu komşularımıza zimmetliyoruz." dedi.

18 kişilik bir ekiple yuvaları yaptıklarını ifade eden Usanmaz, "2 hafta içerisinde 38 adet yuva yaptık. Kedilerin üşümemesi için, yuvaların içlerine özel yastık dikildi. İstanbul’un Esenyurt, Bahçeşehir, ve Avcılar ilçelerinde yer alan parklara yerleştirdik. Hedefimiz daha fazla sokak hayvanlarının üşümemesini sağlamak. Bir sonraki proje kuşlar için ağaçlara yuvalar yapacağız." dedi.

Usanmaz, daha fazla "Patikondu" tasarlayacakları bilgisini vererek, dağıtımların süreceğini söyledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 16:34
  1. dağıtım
  2. İstanbul
  3. kedi evi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eşini döverek ağır yaralayan koca tutuklandı
    1. Eşini döverek ağır yaralayan koca..
    2. Fiyatı 5 liraya düştü! Vatandaş almak..
    3. GÜNCELLEME - Jandarma personeline FETÖ..
    4. GÜNCELLEME - FETÖ'nün mahrem..
    5. Ford ve Volkswagen küresel..
    6. Kara Harp Okulu davasında ara karar
    7. Kapalıçarşı'da altın
    8. 'Sakin kent' Ula'da ayılar arı..
    9. New York borsası karışık seyirle açıldı
    10. Otomotiv devleri duyurdu: O araçlarda...
    11. Mersin'de kargo gemisi karaya oturdu
    12. Yurtta kış
    13. Hayvansever fırıncı, aracını kuşlar..
    14. Bolu Atatürk Stadı'nın zemini karla..
    15. 'Barış' diyen akademisyen 'Tacizci'..
    16. Mersin'de korku dolu anlar! Gemi..
    17. "Terörle mücadele için kimsenin..
    18. Fildişi Sahili eski Devlet Başkanı..
    19. Erzurum Ticaret Borsası
    20. Hindistan'da Kumbh Mela Festivali..
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Sahte peygambere meal şoku!
    Sahte peygambere meal şoku!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü