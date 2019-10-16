Patent yarışması için geri sayım başladı

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ikincisi düzenlenen Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması’na başvurular 31 Aralık’ta sona eriyor.

‘Patentle Türkiye’

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ‘Patentle Türkiye’ sloganı ile bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması’na başvurular 31 Aralık 2019 tarihinde sona eriyor.

Yarışmaya ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve akademisyenler birlikte katılabiliyor. Yarışmada üniversitelerin patent konusunda farkındalığı, öğrencilerin teknik bilgilerle donatılması ve öğrencilerin Türkiye’nin teknolojik gelişmesine katkı sağlayacak buluş faaliyetlerine özendirilmesi amaçlanıyor. Yarışma ilgili ilgili detaylı bilgiye http://www.patentleturkiye.gov.tr/ adresinden ulaşılabilirken dereceye girenlere ise 30 bin ile 5 bin TL arasında değişen para ödülü dağıtılacak.

Medipol TTO başvuru sayısını artırdı

İstanbul Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tüm Türkiye’den katılımın sağlandığı 2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması’na geçen seneki rakamları artırarak başvuruda bulundu. TTO, geçen sene düzenlenen 1. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması’nda Türkiye ikincisi olan Ahmet Yazar’ın uluslararası patent sürecini başarılı bir şekilde yürütüyor. TTO, benzeri buluşları ve teknik bilgileri ticarileştirebilmek amacıyla Teknoloji Ticarileştirme Ofisini kurdu.

Planlama yapılacak

Üniversite bünyesinde geliştirilen teknolojilerin, iş fikirlerinin ve buluşların ticarileştirilme süreci kapsamında sunulan hizmetlerin planlanması, yürütülmesi ve geliştirilmesi ise Fikri Mülkiyet Hakları, Üniversite- Sanayi İş Birliği ve Girişimcilik Merkezi koordinasyonunda sağlanacak.