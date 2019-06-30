Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu hayrete düşürdü Karaman’da bir elektrikli bisikletin arkasında birbirlerine tutunarak giden patenli üç genç, tehlikeye davetiye çıkardı.

Karaman’da bir elektrikli bisikletin arkasında birbirlerine tutunarak giden patenli üç genç, tehlikeye davetiye çıkardı.

Olay, Karaman Mersin Çevre Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, karayolunun kenarında elektrikli bisiklete binen iki kişinin arkasında birbirlerine tutunarak giden üç patenli genci görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir araç içerisinden cep telefonu ile çekilen patenli gençlerin görüntüleri hayrete düşürdü. Otomobil gençlerin yanından giderken, gençler hiç sağına soluna bakmadan yolculuklarına devam etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.