Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu Sultanbeyli’de seyir halindeki özel halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli gençler görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.

Sultanbeyli’de seyir halindeki özel halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli gençler yürekleri ağza getirdi. Suıltanbeyli’de üç gencin tehlikeli macerası, otobüsün arkasında seyreden bir otomobildeki yolcu tarafından görüntülendi. Sultanbeyli’ye doğru seyreden özel halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yapan gençler, hayatlarını tehlikeye attı. Çevreden geçen araçlara rağmen hızla seyreden otobüsün arkasında patenlerle yolculuk yapan gençlerin rahat hareketleri dikkat çekti. Yoğun trafiğin olduğu anayolda kilometrelerce mesafe kat eden gençlerin tehlikeli macerası görenlerin yüreklerini ağza getirdi.

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