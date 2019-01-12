Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir grup patenli gencin seyir halindeki belediye otobüsünün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, görenlerin adeta yüreklerini ağızlarına getirdi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nden Adalet Mahallesi'ne doğru giden belediye otobüsünün arkasına tutunan patenli 6 genç, seyir halindeki otobüsün arkasında tehlikeli bir yolculuk yaptı.

Gençlerin tehlikeye aldırmadan yaptığı yolculuğu vatandaşlar da cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde, patenli 6 gencin şoförden habersiz şekilde tutundukları belediye otobüsü arkasında tehlikeli bir şekilde yolculuk yaparken, bazı sürücülerin de korna çalarak gençleri uyarması yer alıyor.