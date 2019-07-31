Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada Erzurum genelinde yaşları 14 ila 18 arasında değişen gençlerin paten tutkusu, zaman zaman tehlikeli boyutlara ulaşıyor.

Erzurum genelinde yaşları 14 ila 18 arasında değişen gençlerin paten tutkusu, zaman zaman tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Kentin 2 ayrı noktasında kameralara yansıyan görüntülerde gençler trafikte sürücülere tehlikeli anlar yaşatıyor.

Araçların arkasına tutunarak kazaya davetiye çıkaran gençlere sürücüler de tepki gösteriyor. Üniversite Kavşağı’nda trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafikte seyreden bir kamyonete sağlı sollu tutunarak kayan patenli 5 gencin kazaya adeta davetiye çıkardığı görüldü. Gençler, hareket halindeki otomobile tutunarak dakikalarca patenle ilerledi. Gençlerin tehlikeli yolculuğu, otomobilin bir süre sonra yön değiştirmesiyle sona erdi.

Bir diğer grup ise İstanbul Kapı Kavşağında yolun boş anını yakalayarak birbirleriyle yarış içerisine girdi.

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