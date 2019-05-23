Paten tutkunlarının tehlikeli yolculuğu

ADANA (AA) - Adana'nın Sarıçam ilçesinde 4 patencinin kamyonetin arkasına tutunarak trafikte yaptığı yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Mithat Özsan Bulvarı'nda 4 patenci, arkasına tutuldukları 01 DLB 34 plakalı kamyonetle yolculuk yapmaya başladı. Yoldan geçen araçlara aldırış etmeyen patenciler, yaklaşık 3 kilometre boyunca tehlikeli yolculuğa devam etti. Tehlikeli yolculuk kamyonetin kırmızı ışıkta durmasıyla sona erdi. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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