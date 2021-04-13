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Yemek Tarifleri Patatesli yumurta nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Patatesli yumurta nasıl yapılır?

Sahur sofrası için hem lezzetli hem de doyurucu bir tarif arıyorsanız; patatesli yumurtayı mutlaka denemelisiniz. Peki, patatesli yumurta nasıl yapılır? Patatesli yumurta tarifi

Yeniakit Publisher
2021-04-13 00:51:00 -
Patatesli yumurta nasıl yapılır?

Uzmanlar sahurda hafif sofralar kurulmasını öneriyor. Gün boyu tok tutacak ve susuzluğa yol açacak gıdalardan uzak durulması gerekiyor. Sahurda yumurta tüketimi ise tavsiye ediliyor. Peki, patatesli yumurta nasıl yapılıyor?

Patatesli yumurta tarifi

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta
  • 2 adet patates
  • Karabiber
  • Tuz
  • Sıvı yağ

Patatesli yumurta nasıl yapılır?

Patatesleri küp küp doğrayın.

Yağı tavaya alın ve patatesleri güzelce pişirin. Şayet yağ fazla ise yağını süzdürebilirsiniz.

Ardından tuz, karabiber ve yumurtaları tavaya ekleyin.

Ocağın altını kısın ve iyice karıştırın.

Afiyet olsun.

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