Patatesli yumurta nasıl yapılır?
Sahur sofrası için hem lezzetli hem de doyurucu bir tarif arıyorsanız; patatesli yumurtayı mutlaka denemelisiniz. Peki, patatesli yumurta nasıl yapılır? Patatesli yumurta tarifi
Uzmanlar sahurda hafif sofralar kurulmasını öneriyor. Gün boyu tok tutacak ve susuzluğa yol açacak gıdalardan uzak durulması gerekiyor. Sahurda yumurta tüketimi ise tavsiye ediliyor. Peki, patatesli yumurta nasıl yapılıyor?
Patatesli yumurta tarifi
Malzemeler:
- 2 adet yumurta
- 2 adet patates
- Karabiber
- Tuz
- Sıvı yağ
Patatesli yumurta nasıl yapılır?
Patatesleri küp küp doğrayın.
Yağı tavaya alın ve patatesleri güzelce pişirin. Şayet yağ fazla ise yağını süzdürebilirsiniz.
Ardından tuz, karabiber ve yumurtaları tavaya ekleyin.
Ocağın altını kısın ve iyice karıştırın.
Afiyet olsun.