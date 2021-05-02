Patatesli avcı böreği tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

2 tane yufka, 3 tane haşlanmış patates, 1 kase rendelenmiş kaşar peyniri, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tane soğan, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz

Yufkalara sürmek için; 1/2 su bardağı su, 3 yemek kaşığı sıvı yağ

Börekleri kaplamak için; 2 tane yumurta, 1,5 su bardağı galeta unu

Kızartmak için; 2 su bardağı sıvı yağ

Patatesli avcı böreği nasıl yapılır?

Öncelikle iç harcı için soğanı küp küp doğramanız gerekir. Daha sonra 3 yemek kaşığı sıvı yağda pembeleşinceye kadar kavurmalısınız. Kavrulmuş soğana haşlanmış patatesi ilave edin ve ezerek karıştırmaya başlayın. Tuzunu ve biberini de ilave ettikten sonra karıştırmaya devam edin. Ardından ocaktan alabilirsiniz.

Yufkaları dörde bölmelisiniz. Her bir parçanın içini bir fırça yardımıyla su ve yap karışımı ile ıslatmanız gerekir. Daha sonra hazırladığınız patatesli harçtan en geniş ucuna bir yemek kaşığından biraz fazla olacak şekilde sermelisiniz.

Üstüne de rendelenmiş kaşar peynirinden bir kaşık kadar koyun ve yufkayı genişçe bir sigara böreği gibi sarmaya başlayın.

Hazırladığınız börekleri önce çırpılmış yumurtaya daha sonra da galeta ununa güzelce bulamalısınız.

Isıtılmış sıvı yağda arkalı önlü nar gibi kızarana kadar pişirmeniz gerekir.

Tüm börekleri aynı şekilde kızartmaya başlayın. Daha sonra sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…