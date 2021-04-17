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Yemek Tarifleri Patates yemeği nasıl yapılır? İftar için kolay yemek tarifleri
Yemek Tarifleri

Patates yemeği nasıl yapılır? İftar için kolay yemek tarifleri

Patates yemeği yapılışı | İftar için hem kolay hem de leziz bir yemek tarifi arıyorsanız; patates yemeğini deneyebilirsiniz. Peki, patates yemeği nasıl yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-17 17:45:00 -
Patates yemeği nasıl yapılır? İftar için kolay yemek tarifleri

‘Bu akşam iftara ne pişirsem ?’ sorusuna cevap arıyorsanız; patates yemeği hazırlayabilirsiniz.

Patates yemeği tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet soğan
  • 1-2 diş sarımsak
  • 4-5 adet patates
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Tuz
  • Karabiber
  • Sıvı yağ

Patates yemeği nasıl yapılır?

Patates yemeğini parça et ya da kıyma ekleyerek de pişirebilirsiniz. Ancak bu leziz yemek etsiz de şahane oluyor.

Öncelikle soğan arzu ettiğiniz büyüklükte doğrayın.

Tencereye sıvı yağ alıp soğanı ve rendelediğiniz sarımsağı kavurun.

Ardından salçayı ekleyin.

Salçanın kokusu çıkınca patatesi ekleyip karıştırın.

Ardından sıcak su, tuz ve karabiber ekleyin.

Afiyet olsun.

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