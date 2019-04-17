Patates ithalatında önemli gelişme! Süre uzatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, patates ithalatında sıfır gümrükle 200 bin ton tarife kontenjanı için süre uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla patates ithalatında sıfır gümrük uygulaması 31 Mayıs 2019 tarihine kadar uzatıldı. 31 Mayıs'a kadar devam edecek Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 11 Mart'ta yürürlüğe giren uygulama 31 Mayıs'a kadar sıfır gümrük vergisiyle devam edecek. Patates ithalatında sıfır gümrükle 200 bin ton tarife kontenjanı 20 Nisan 2019'da sona erecekti.

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