0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Patates ithalatında önemli gelişme! Süre uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, patates ithalatında sıfır gümrükle 200 bin ton tarife kontenjanı için süre uzatıldı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 08:13
Patates ithalatında önemli gelişme! Süre uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla patates ithalatında sıfır gümrük uygulaması 31 Mayıs 2019 tarihine kadar uzatıldı.

31 Mayıs'a kadar devam edecek

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 11 Mart'ta yürürlüğe giren uygulama 31 Mayıs'a kadar sıfır gümrük vergisiyle devam edecek. Patates ithalatında sıfır gümrükle 200 bin ton tarife kontenjanı 20 Nisan 2019'da sona erecekti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 08:13
  1. EKONOMİ
  2. patates
  3. ithalat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akçaova 4. Boğa Güreşi Şenliği düzenlendi
    1. Akçaova 4. Boğa Güreşi Şenliği..
    2. Aydın’dan Hakkarili miniklere destek
    3. Feci kaza! Otomobil trene çarptı: 1 ölü
    4. Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu,..
    5. Uyumadan önce bal yerseniz vücudunuzda..
    6. 17.04.2019 Günün âyet ve hadisi
    7. Türkiye'nin S-400 alması Yunanistan'ı..
    8. Aktif polis ve askerlere operasyon!
    9. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    10. Yurtta hava durumu
    11. Yaşar Özel kimdir nereli ve kaç yaşında?
    12. Gaziantep’teki kazada ölü sayısı 5’e..
    13. İstanbul seçimlerinde son durum..
    14. Çaldığı içki şişesini montuna saklayan..
    15. Guterres: Kıbrıs'ta müzakerelerin..
    16. Adana merkezli FETÖ operasyonunda 21..
    17. Otomobil hemzemin geçitte trene..
    18. Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma..
    19. Patateste "sıfır gümrük vergisi"..
    20. Turgut Özal nasıl öldü, Turgut Özal..
    21. Netanyahu: Birçok Arap ülkesi lideri..
    22. Patates ithalatında önemli gelişme!
    23. Kars’a Nisan ayında lapa lapa kar yağdı
    24. Dolarda YSK kararı öncesi son durum
    25. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres..
    26. BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kıbrıs..
    27. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres:..
    28. İşte AK Parti'nin YSK'ya sunduğu..
    29. Ankara'da firari cinayet zanlısı..
    30. ABD'li ünlü şarkıcıdan TL kararı
    Kadınları isyan ettiren mahallenin adı değişti
    Kadınları isyan ettiren mahallenin adı değişti
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... Atama Resmi Gazete'de
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... Atama Resmi Gazete'de
    Kadir Mısıroğlu'nun vefat ettiği iddiasına jet açıklama!
    Kadir Mısıroğlu'nun vefat ettiği iddiasına jet açıklama!

    Günün Karikatürü

    17 Nisan 2019
    Oy sayımında flaş gelişme! Sayı 6'ya yükseldi
    Oy sayımında flaş gelişme! Sayı 6'ya yükseldi
    Ufuk Uras'tan CHP'ye ders veren 'Suriyeli' mesajı
    Ufuk Uras'tan CHP'ye ders veren 'Suriyeli' mesajı