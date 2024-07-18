Patates cips, ev yapımı: Evde fırında patates cipsi! Evde cips yapımı tavada! Süper acılı cips yiyen çok sevecek

İşte size sağlıklı ev yapımı cips tarifleri...

Yufkadan cips nasıl yapılır?

Ev Yapımı Cips Tarifi İçin Malzemeler

2 adet yufka

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı mısır unu

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı su

1 küçük boy soğan

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı tuz

Ev Yapımı Cips Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak soğanı rendeleyerek suyunu alalım.

Sarımsağı iri olacak şekilde keselim.

Salçası sos için tüm malzemeleri derince bir kapta güzelce karıştıralım.

1 tane yufka alarak tezgaha serelim.

Yufkanın yarısına hazırladığımız sostan sürelim ve diğer yarısını üzerine kapatalım. D şekline gelen yufkamızın üzerine ve ters çevirerek altına da sos sürelim. Yani yufkamızın her yeri soslanmış olmalı. Güzelce soslanan yufkamızı önce kare kare olacak şekilde keselim. Daha sonra verev keserek üçgen dilimler elde edelim. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine kestiğimiz üçgen yufkaları sıralayalım. 1 yufka 2 tepsiye sığıyor. Ben iki tepsiyi birlikte pişirdim. Nasıl pişirdiğimi daha detaylı bir şekilde yazının devamında bulabilirsiniz. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında 6-7 dakika fırınlayalım. Daha sonra fırın derecesini 120 dereye düşürerek yufkalar tamamen kuruyup çıtır çıtır olana kadar pişirin. Soğuyan cipslerimiz servise hazır.

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Fırında Patates Cipsi Tarifi Nasıl Yapılır?

Patateslerin kabuklarını soyun ve güzelce yıkayın. Derin bir kasenin içerisine baharatları koyun ve zeytinyağını ekleyin. Ardından patates dilimleri ve hazırladığınız sosla harmanlayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

Evde Cips Yapımı Tavada

Tavada Kolay Patates Cipsi Tarifi Nasıl Yapılır?

Patateslerimiz yıkayıp ince-ince doğruyoruz. Sonra bu baharatların hepsini ilave edip iyice karıştırıyoruz. Önceden ısıtılmış tavada sıvı yağda kızartıyoruz. Tam satın alma cipsiler gibi çıtır çıtır oluyor.

Haşlanmış patatesten cips yapımı

Meşhur Çıtır Patates Çubukları Tarifi Nasıl Yapılır?

Patatesler tuz eklenip haşlanır. Tamamen süzülen patatesler güzelce ezilir.3 yemek kaşığı nişasta ve karabiber eklenip yoğrulur. İki yağlı kağıt arasında orta kalınlıkta açılır. Uzun şeritler kesilir. Kızgın yağda kızartılır.

Acılı Cips Tarifi İçin Malzemeler

3 adet tortilla

5 yemek kaşığı sıvı yağ

5 yemek kaşığı su

1 adet küçük boy soğan suyu

(rendelenip sıkılmış)

1 adet sarımsak

(varsa 1 çay kaşığı sarımsak tozu)

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı nane

Acılı Cips Tarifi Nasıl Yapılır?

Yufkaları üst üste koyup önce dikey kesiyoruz. Her bir sütunu üçgen oluşturarak kesiyoruz.

Sos için tüm malzemeleri bir kasede güzelce karıştırıyoruz ve üçgen kestiğimiz yufkalarla harmanlıyoruz.

Yufkaları çok ezmemeye çalışıyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye özenle diziyoruz.

Fırını 170 derecede önceden ısıtıyoruz. Fanlı ayardaydı benimki.

10. dakikadan sonra başında bekledim ve doku testinden sonra fırından aldım. Kesinlikle kontrollü pişirin. Afiyet olsun.