Pat pat sürücüsü köpeğe çarpmamak için kaza yaptı Alaplı ilçesi Mollabey köyünde meydana gelen pat pat kazasında 1 kişi yaralandı.

Alaplı ilçesi Mollabey köyünde meydana gelen pat pat kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak Alaplı ilçesi Mollabey köyü Karacallı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, gece saatlerinde Karacallı Mahallesi’nden Mollabey’e seyir halinde olan Enes K., idaresindeki pat patla ilerlerken, yola aniden iki köpeğin çıktığını gördü. Köpeklere vurmamak için direksiyonu kıran Enes K.’nin ani manevrası sonucu pat pat kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Alaplı Hastanesine kaldırdı. Kazada hafif yaralanan Enes K.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza sonrası Alaplı Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gelmesiyle birlikte, kaza yapan pat pat kenara çekildi ve yol tekrar trafiğe açıldı.

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