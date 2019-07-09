Pat patHırsızı Baba-Oğul Operasyonla Yakalandı: 3 gözaltı

Zonguldak Alaplı ilçesinde3 adet’pat pat’ olarak tabir edilen tarım aracının çalınmasıolayıyla ilgili Baba ile oğlunun da aralarında bulunduğu 3 kişi, gözaltına alındı.

Alaplıİlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı zamanlarda 3 patpat olarak adlandırılan tarım aracının çalınması üzerine çalışma başlattı. En son AlaplıSanayi içinde gündüz vakti’pat pat’ olarak tabir edilen tarım aracının çalındığı ihbarını alan polis ekipleri, soruşturma kapsamında bir tarım aracı Düzce Karasu ilçesine satıldığı bilgisi ulaştı. Pat patı satınalan kişinin ifadesinde tarım aracını satın aldığını belirtmesi üzerineİE.,ile oğlu RE.,ve U.Kyakalanarak gözaltına alındı. Pat pat sahibi ise, “Maalesef talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldık. Emniyet güçlerimiz hırsızları bularak bizlere tarım aletimizi teslim ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne getirilen patpat araçları, sahiplerine teslim edildi.