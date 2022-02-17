Pasquale Sensibile kimdir? Pasquale Sensibile nereli kaç yaşında? Pasquale Sensibile hangi takımlarda görev yaptı?

Pasquale Sensibile kimdir? Galatasaray'da göreve başlayacak olan Sensibile'nin yanında İspanytol bir scout'un da İstanbul'a geldiği ve İtalyan futbol adamıyla birlikte görev yapacağı belirtildi. İşte, Pasquale Sensibile'nin biyografisi...

1972 yılında doğan Pasquale Sensibile, futbolculuk kariyerinde ülkesinin birçok alt lig takımında forma giyerken 2003'te kariyerini noktaladı. Aktif futbol kariyerinde alt liglerde mücadele eden Pasquale Sensibile’nin Spor yöneticiliği kariyeri de yine İtalya’da devam etti.

Sensibile'nin daha sonra ilk durağı Novara oldu. 2009'da Novara'nın sportif direktörlüğünü yapan Sensibile 2011'de ise aynı görev için Sampdoria'ya imza attı. Burada geçirdiği bir yılın ardından 2013-14 sezonunda Mantova'nın sportif direktörlüğünü yapan İtalyan, 2014'te başkent ekibi Roma'da görev aldı.

Pasquale Sensibile, 2014'te Roma'nın scout ekibinde yer alırken 2016'da Serie B ekibi Trapani'ye, ardından 2017'de Alessandria'ya sportif direktör olarak atandı. 2018'de Roma'daki scoutluk görevine geri dönen Sensibile, 2019'un Haziran ayında Serie A ekibinden ayrıldı ve o günden bu yana herhangi bir kulüpte görev yapmadı.