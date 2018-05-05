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Paşinyan ve Putin görüşecek ama tek bir şartla!

Ermenistan'ın muhalefet lideri ve Başbakanlık koltuğunun tek adayı Nikol Paşinyan’ın basın sekreteri tarafından yapılan açıklamada Paşinyan'ın seçimi kazanması durumunda Putin ile görüşeceği belirtildi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 18:23
Paşinyan ve Putin görüşecek ama tek bir şartla!

Ermenistan’da Serj Sarkisyan’ın istifası ile sonuçlanan protestolara liderlik eden Nikol Paşinyan’ın basın sekreteri Tigran Avinyan, Paşinyan’ın seçimi kazanması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği açıklandı. Açıklamada, Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısı sebebi ile Rusya’nın Soçi kentinde bir araya gelecek olan Paşinyan ve Putin’in olası görüşme tarihinin ise 14 Mayıs olabileceği ifade edildi.

PAŞİNYAN SEÇİMİ KAZANDIĞI TAKTİRDE

Öte yandan ikili arasındaki görüşmenin, ancak Paşinyan’ın 8 Mayıs tarihinde yapılacak olan başbakanlık seçimlerinde galip gelmesi halinde gerçekleşeceği de açıklamada belirtildi.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 18:23
  1. nikol paşinyan
  2. putin
  3. Ermenistan
  4. Rusya

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