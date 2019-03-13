0553 313 94 23

Pasinler’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı coşkuyla kutlandı

Erzurum’un Pasinler ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:31
Pasinler’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı coşkuyla kutlandı

Erzurum’un Pasinler ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

 

101. yıl etkinlikleri Pasinler kent meydanında Kaymakam Kadir Perçi, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Muhammet Kardeş ve Belediye Başkan vekili Adem Genç’in halkı ve protokolün bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın akabinde şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Pasinler Belediye Başkan vekili Adem Genç yaptı.

 

Konuşmasında Genç, “İstiklâl Mücadelesinin meşalesini yakan Dadaşlar, yine aynı tarihi misyonu üstlenecektir. Pasinler’in tarih de taşıdığı değer dün olduğu gibi bugünde devam etmektedir. Pasinler sadece doğunun değil, Anadolu’nun sigortasıdır. Pasinler hem stratejik öneme sahiptir, hem de manevi ağırlığı olan bir ilçedir. Batılı devletlerin Anadolu üzerindeki emellerinin gerçekleşmesine 13 Mart’ta bu toplum İstiklâl mücadelesi vererek engel olmuştur. Kadını, erkeği, genci, ihtiyarı Dadaşlar; yüreklerinde iman ve vatan sevdasıyla düşmanın karşısına çıktılar. Bir ve beraber olmuş Pasinler’in imanlı evlatları önlerine kattığı Rusları ve işbirlikçilerini 13 Mart günü bu topraklardan söküp atmıştır" şeklinde konuştu.

 

Programda İlçe Halk Eğitim Merkezinin Erzurum Bar ekiplerinin gösteriminin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibi tarafından marşlar söylendi. Etkinlikler vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

 

Programın sonunda 101. yıl etkinlikleri kapsamında resim sergisi, okçuluk, yaşlı bakım ünitelerinde öğrenciler tarafından vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümü yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:31
  1. Erzurum
  2. sergi
  3. resim sergisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yazar Burcu Bahar, minik okuyucularıyla Kepez’de buluştu
    1. Yazar Burcu Bahar, minik..
    2. Pazaryeri’nde çıkan yangında samanlık..
    3. 3. Teknoloji’de ’açık kaynak..
    4. Budamanın tekniklerini öğrendiler
    5. Kaliforniya Valisi idam cezalarını..
    6. Poyraz’dan Lisanslı Depoculuk vurgusu
    7. Bilal Erdoğan: "Geçmişimizden..
    8. Başkan Ünverdi’den canlı yayında..
    9. Kültür gezilerine başvurular 15 Mart’..
    10. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur..
    11. Avrasya Üniversitesi’ndeki yangının..
    12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    13. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş..
    14. Çelik: "AK Parti'nin Mansur Yavaş diye..
    15. İmamoğlu’ndan İSO’ya ziyaret: “Bizim..
    16. Osmangazi’de okuma-yazma seferberliği
    17. Karamollaoğlu seçimi kaybetse de..
    18. Bilgievleri’nde 10. yıl coşkusu..
    19. Yılmaz: "Ülkemizin geleceği için..
    20. Etiyopya uçağının kara kutusu başka..
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!