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Pasinler’de trafik Kazası: 1 ölü

Erzurum’un Pasinler ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:29
Pasinler’de trafik Kazası: 1 ölü

Erzurum’un Pasinler ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre; kaza bugün öğle saatlerinde Erzurum Pasinler D-100 kara yolunda meydana geldi. 06 AK 0680 plakalı Tır Erzurum Pasinler istikametinde seyir halinde iken yol kenarında patates satıcısı Abdulkerim Ö.’ye çarptı. Çarpma sonucunda Abdulkerim Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.


Öte yandan kazayla ilgili Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:29
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