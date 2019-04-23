Pasinler’de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Erzurum’un Pasinler ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Erzurum’un Pasinler ilçesinde de düzenlenen bir takım etkinliklerle kutlandı. Sabah saat 9’da İlçe Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya’nın çelenk sunumuyla başladı.

Program sonrasında Pasinler Kültür Merkezindeki törene geçildi. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya, "Bugün burada 99. yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bütün dünya çocuklarına kutlu olsun. Bugünü çocuklarımıza armağan eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, şükran ve minnetle anıyorum" dedi.

Programda ayrıca günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. İlçe halk eğitim merkezi kadın ve erkek folklör gösterisinin ardından dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ilçede bütün ilkokullarda coşkuyla kutlandı.