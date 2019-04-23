0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Pasinler’de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Erzurum’un Pasinler ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99.

23 Nisan 2019 Salı 10:34
Pasinler’de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Erzurum’un Pasinler ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Erzurum’un Pasinler ilçesinde de düzenlenen bir takım etkinliklerle kutlandı. Sabah saat 9’da İlçe Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya’nın çelenk sunumuyla başladı.


Program sonrasında Pasinler Kültür Merkezindeki törene geçildi. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya, "Bugün burada 99. yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bütün dünya çocuklarına kutlu olsun. Bugünü çocuklarımıza armağan eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, şükran ve minnetle anıyorum" dedi.


Programda ayrıca günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. İlçe halk eğitim merkezi kadın ve erkek folklör gösterisinin ardından dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ilçede bütün ilkokullarda coşkuyla kutlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 10:34
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burnuyla yazdığı kitabını Rektör Aldemir’e hediye etti
    1. Burnuyla yazdığı kitabını Rektör..
    2. Dijital kütüphane öğrencilerin ufkunu..
    3. Ege Yapı’dan yarısını teslimde öde..
    4. Bahçe kapısına sıkışan Zeytin’i..
    5. Küçük kaymakamlar talimat yağdırdı
    6. Hayvan dostu hastane
    7. Milan'dan flaş Hakan Çalhanoğlu kararı
    8. Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema..
    9. Kaymakam Göktaş: Yaşlılarımızın..
    10. Avrupa’dan gelen 140 Türk öğrenci..
    11. Potada derbi heyecanı
    12. Geçmişe yolculuğun mekanı: 'Zaman..
    13. Jandarmadan dronelu trafik uygulaması
    14. Taksim’de 23 Nisan coşkusu
    15. Yalnızca bir ayda tığ gibi olmanızı..
    16. Menteşe’de kaza
    17. Okul kütüphanesine Şehit Jandarma..
    18. Düşler vadisi Galatasaraylıların..
    19. Son yıllarda fiyatı hiç bu kadar..
    20. (Özel) Pendik’te kahvehaneyi silahla..
    21. Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı..
    22. Asya borsaları
    23. (Özel)Karaköy’de denize düşen bir..
    24. Şişecam Cam Ambalaj, ihracatta..
    25. Fowler, Avustralya liginde takım..
    26. Ayak morarması ve şişmesine ne iyi gelir
    27. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma..
    28. Dev operasyon! 1452 kişi yakalandı
    29. Kıbrıs Gazisine son görev
    30. Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na 'şehit..
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...

    Günün Karikatürü

    23 Nisan 2019
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı