Pasinler TSO’dan mesleki yeterlilik ve belgelendirme sınavı

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası (PTSO) tarafından mesleki yeterlilik ve belgelendirme sınavı yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) tarafından 2. el araç alım satımı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde gerçekleştirildi. Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu 5. seviye belge almak için müracaat eden adaylar teorik ve pratik sınavlara girdi. 17 kursiyerin girdiği sınavlarda başarılı olanlar önümüzdeki günlerde Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası tarafından açıklanacak.

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aydın Taşbaşı, sınava giren adayların, Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları için tabi tutuldukları yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavların üçünde de başarılı olmaları gerektiğini, bu üç aşamadan herhangi birinde başarısız olan adayların bir sonraki sınav döneminde sadece başarısız oldukları bölüm için tekrar sınava tabi tutulacakları ifade etti.

Başkan Taşbaşı, 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunlu hale geldiğini belirterek, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan 48 meslek dalıyla ilgili olarak gelen talepler doğrultusunda sınav organizasyonlarının Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda düzenlenmeye devam edeceğini söyledi.