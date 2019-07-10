Pasinler Kaplıcaları yenilenen yüzüyle şifa dağıtmaya devam ediyor

Erzurum’un termal kaplıcalarıyla ünlü Pasinler Kaplıcaları şifa arayanlara şifa dağıtmaya devam ediyor. Erzurum’un Pasinler İlçesinde tadilata alınan Pasinler Belediyesine ait termal tesisler yapılan tadilat çalışmalarından sonra vatandaşlara daha kaliteli hizmet anlayışıyla hizmet sunmaya başladı.

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, "Mahalli idareler seçimlerinde seçimi kazandıktan sonra Pasinler Belediyesine ait büyük kaplıcamız tadilat çalışması yapılmak için geçici süreliğine kapatılmıştı. İş başı yaptığımız günden bugüne kadar şifa dağıtan kaplıcamızın tadilat çalışmalarını bitirdikten sonra gerek ilçe halkımızın gerekse de dışarıdan gelen turistlerin faydalanması için hizmete açtık. Kaplıcalarımızın tadilat çalışmalarını yaparak daha modernize hale getirdik. Kaplıcamızın iç tadilatını bitirdik. Şimdi ise büyük kaplıcamızın etrafında peyzaj çalışması başlattık. İnşallah bu yaz sezonunda kaplıcamızın çevre peyzajını da bitireceğiz" şeklinde konuştu.

Pasinler Kaplıcalarının tarihi ve faydaları hakkında da bilgi veren Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, "Kaplıcamız Zulkadiroğullarından 1373 yılında Şah Bey tarafından yapılan Pasinler Kaplıcaları, bugüne kadar tadilat ve yenileme çalışmalarıyla korunarak günümüze kadar getirildi. Pasinler’de bulunan büyük, küçük, kale otel kaplıcaları ile yıllardır Pasinlerlilerin ve çevre illerden gelen şifa arayan vatandaşlara hizmet veriyor. Pasinler Kaplıcalarının kaynak suyunun sıcaklığı 45 derece olup, en önemli özelliklerininse suyunun Bikarbonatlı, Klorürlü, Sodyumlu, karbondioksitli ve kısmen radyoaktif bir bileşime sahip olmasından dolayı romatizma, sinir ve kas yorgunluğu, sinirsel hastalıklara, eklem ve kireçlenme gibi hastalıklara iyi geldiği araştırmacılar tarafından belirlenmiştir" diye konuştu.